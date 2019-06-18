الحديدة.. مواجهات عنيفة بعد هجوم للمليشيا على مواقع المقاومة

اندلعت اشتباكات عنيفة ومواجهات في مدينة الحديدة، مساء الثلاثاء، بعد هجوم نفذته المليشيات الحوثية في آخر جولة تصعيدية لتفجير الأوضاع.

وذكر مصدر عسكري بقوات المقاومة الوطنية، في تصريح موجز، أن المليشيات الحوثية تشن هجوماً داخل مدينة الحديدة..

ونقل موقع "نيوزيمن" عن مصدر محلي، تأكيده وقوع اشتباكات عنيفة تستخدم فيها مختلف الأسلحة.

وجددت المليشيات قبل ذلك قصفها مجمع إخوان ثابت الصناعي والتجاري بالقذائف، وتسببت بإشعال النيران في مستودع بالمجمع.

وشهد الثلاثاء تصعيداً واسعاً من قبل مليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن، بالقصف المكثف على التحيتا والجبلية والفازة، جنوب الحديدة بمحاذاة الخط الساحلي.