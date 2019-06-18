رئيس الوزراء: الحكومة تولي محافظة الحديدة جُل الاهتمام

بحث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم ، مع محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، مجمل أوضاع واحتياجات المحافظة في مختلف الجوانب الخدمية والإنسانية والأمنية والعسكرية.

وتطرق اللقاء، وفق وكالة "سبأ" إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه قيادة السلطة المحلية في محافظة الحديدة خلال قيامها بواجباتها الملقاة على عاتقها في خدمة أبناء الحديدة من مختلف شرائح وفئات المجتمع ومنهم النازحين في عدد من المحافظات جرّاء حرب وجرائم ميليشيا جماعة الحوثي الانقلابية.

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وشدد الدكتور معين، على توحيد صفوف أبناء محافظة الحديدة لاستكمال تحرير المحافظة من ميليشيات الحوثي، وضرورة قيام قيادات السلطة المحلية والمكاتب الخدمية بدورها وتفعيل نشاطها وفقاً للإمكانيات المتاحة من أجل خدمة المواطنين والنازحين.

كما أكد إيلاء الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة جُل الاهتمام بمحافظة الحديدة، أسوة بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك من خلال قيام الحكومة بواجباتها تجاه أبناء الحديدة خصوصاً ما يتعلق بصرف مرتبات موظفي الدولة والحرص على ترتيب أوضاع النازحين وتوفير الإغاثة لهم.

بدوره استعرض المحافظ طاهر، احتياجات ومتطلبات محافظة الحديدة، وثمن اهتمام قيادة الدولة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بأوضاع محافظة الحديدة وأبنائها في مختلف الجوانب والعمل على توفير احتياجاتهم اللازمة وتخفيف معاناتهم.