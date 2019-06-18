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باكريت يشدد على ضرورة التصدي لمحاولات ما يسمى بلجنة الاعتصام بحوف

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ناقش محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت بمكتبه اليوم مع مدير أمن مديرية حوف العقيد سعد باكريت الأوضاع الأمنية والجهود التي تبذلها السلطة المحلية للحفاظ على الأمن والاستقرار بالمديرية والتصدي لمحاولات ما يسمى بلجنة الاعتصام التي تعمل على إثارة الفوضى.

وشدد المحافظ على تثبيت دائم الأمن بالمديرية والضرب بيد من حديد لأي محاولة من شأنها زعزعة أمن المديرية واغلاق الطرق وتعطيل عمل مؤسسات الدولة. 

كما ناقش اللقاء تعزيز دور الأجهزة الأمنية بمديرية حوف ورفد إدارة الأمن بالقوى البشرية المطلوبة.

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