حضرموت.. "العسكرية الثانية" تدشن دورة في التعامل مع المتفجرات

دُشنت، اليوم الثلاثاء، بقيادة المنطقة العسكرية الثانية، دورة تنشيطية لسرية الحماية بالمنطقة، في طرق التعامل مع المتفجرات.

وفي الدورة حث رئيس شعبة الهندسة في المنطقة، العميد صالح هيثم المحضار، أفراد سرية الحماية على ضرورة اليقظة ورفع درجة الجاهزية والحس الأمني وخاصة في التعامل مع الأجسام الغريبة.

وشدد على أهمية مثل هذه الدورات التنشيطية التي يستفاد منها الضباط و الأفراد، لافتا إلى أنها تزيد من رفع اليقظة لدى المتدربين.

بدوره، أشاد رئيس شعبة التدريب العميد ركن محمد بن غانم، بالدور الكبير الذي توليه قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء فرج سالمين البحسني الذي أعطى توجيهاته بضرورة إقامة مثل هذه الدورات التنشيطية لضباط وأفراد المنطقة في شتى الجوانب الأمنية.