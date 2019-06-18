الضالع.. مناقشة خطة عمل منظمة مكافحة الجوع بالمحافظة

ناقش وكيل أول محافظة الضالع مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل العفيف، اليوم، مع ممثلي منظمة مكافحة الجوعACT، خطة عمل المنظمة في المناطق المستهدفة بالمرحلة الثانية من مشروع الحوالات النقدية الطارئة للنازحين حديثاً.

ووفق وكالة "سبأ" أشاد الوكيل العفيف، بجهود المنظمة من خلال تقديم مختلف سُبل وأوجه الدعم الإنساني للنازحين حديثاً في الضالع والذين يعانون من أوضاع إنسانية في غاية الخطورة، داعياً المنظمة إلى مضاعفة الدعم ليشمل أكبر عدد من النازحين.

بدوره، ثمن مدير فريق منظمة مكافحة الجوعACT - مدير عام برنامج الإستجابة السريعة في منظمة العمل لمكافحة الجوع المهندس غمدان القاضي، جهود السلطة المحلية في محافظة الضالع الخاصة بالترتيبات والتسهيلات وتأمين عمل الموظفين وفريق المنظمة الميداني وتوفير كافة سُبل الحماية لهم.