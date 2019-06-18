المهرة.. مناقشة مشاكل ومعوقات مؤسسة مياة سيحوت

ناقش وكيل المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي اليوم ، مع مدير مؤسسة المياه بمديرية سيحوت الأستاذ ناصر خير بخيت بمعية مدير مؤسسة الكهرباء بالمديرية الأستاذ سالم العدلي المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تواجه المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالمديرية.

وفي اللقاء، استمع الوكيل العبودي من مدير مؤسسة المياه بمديرية سيحوت الأستاذ ناصر خير الى جملة من المطالب والأحتياجات والصعوبات التي تعاني منها المؤسسة في إيصال الخدمة للمواطنين نتجية الأنطفاءات المتكرره للتيار الكهربائي ، مشيراً الى ضرورة وضع حلول عاجلة لمعالجة المشاكل التي تواجه سير عمل المؤسسة.

ولفت الوكيل العبودي أن مؤسسة المياه تعد من المؤسسات المهمة والتي ترتبط بحياة المواطن و وتتطلب تكاتف جميع الجهود في مديريتي سيحوت والمسيلة وذلك لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

وأكد الوكيل العبودي بأن السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت ستعمل على إيجاد الحلول اللأزمة لانهاء تلك المشاكل والمعوقات منها توفير مولد كهربائي لمؤسسة المياه بما يضمن استمرار عمل المؤسسة في ضخ المياه للمديرية.

ووجـه العبودي مدير مؤسسة الكهرباء بمديرية سيحوت الأستاذ سالم العدلي بتوصيل التيار الكهربائي لمؤسسة المياه بالمديرية حين يتم الأنتهاء من أصلاح المولدات التي خرجت عن الخدمة بسبب خلل فني واعتماد وقود تشغيل من شركة النفط ، مشيداً بالجهود التي تبذلها مؤسستي الكهرباء والمياه في سبيل إيصال خدماتها للمواطنين ، مشدداً على مضاعفة الجهود للتغلب على الصعوبات والمشاكل التي تواجهها المؤسستي في الظروف الراهنة.