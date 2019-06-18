شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة مرسي تكشف تفاصيل خاصة ومؤلمة قبيل دفنه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقبت نجلاء محمود زوجة الرئيس المصري السابق محمد مرسي اليوم الثلاثاء على وفاة زوجها بعد اصابته بنوبة قلبية خلال احدى جلسات المحاكمة. وقالت نجلاء زوجة محمد مرسي أن السلطات المصرية رفضت دفنه في مسقط رأسه شمالي البلاد. وأضافت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عقب ساعات من دفن مرسي في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للقاهرة، بحضور أسرته فقط، . Advertisements وقالت "نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء وعند الله تجتمع الخصوم"، مضيفة "قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفي سجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن". وتابعت زوجة مرسي : "لم يُصل عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر (شرقي القاهرة) لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية (مسقط رأس مرسي/شمال)". وأعلن مساء أمس الاثنين عن وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي جراء اصابته بنوبة قلبية خلال احدى جلسات المحاكمة ليثير ردود أفعال واسعة على المستوى العربي والدولي.

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