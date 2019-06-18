شكرا لقرائتكم خبر عن طيران التحالف يحلق في سماء الضـالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصدار محلية ان طيران التحالف العربي حلق مساء اليوم في سماء محافظة الضالع

وأكد المصدر أن طائرات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية حلق على جهات القتال الواقعة في عدة مديريات بالمحافظة

هذا وقد أصيبت امرأة في وقت سابق من اليوم اثر قصف المليشيات على منازل المواطنين في مديرية حجر بضالع

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