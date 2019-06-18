شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يوقف أهم جبهة قتالية وعلي محسن يبحث إقالة حكومة معين والبركاني في مهمة قادمة.. وجباري ينفجر ويتحدث عن مفاجئات والحميري يعلق نحن جبناء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب نائب رئيس مجلس النواب ومستشار رئيس الجمهورية ”عبدالعزيز جباري“ بتشكيل حكومة وحدة وطنية مصغرة، مؤكدا انه ”من غير الطبيعي بقاء الحكومة الحالية بهذا الشكل.

وفي مقابلة تلفزيونية بثتها قناة ”سهيل“، قال ”جباري“ أن الاحزاب اقترحت على الرئيس اقالة الحكومة الحالية، وتشكيل حكومة مصغرة“، لافتا الى ان ”هادي أحال الموضوع إلى نائبه علي محسن لتدارس الموضوع مع الاحزاب السياسية“.

وأكد مستشار الرئيس ونائب رئيس البرلمان أن ”الحكومة الحالية لا تقوم بأي شيء، وأن تشكيل حكومة بصلاحية كاملة، تنفذ البرنامج التنفيذي لتحالف القوى السياسية هي الحل في المرحلة الحالية“.

وشدد عبدالعزيز جباري على ضرورة ”تصحيح الوضع القائم في علاقة التحالف العربي والشرعية“، مشيرا الى إن التحالف يعيق عودة الشرعية والرئيس هادي إلى المناطق المحررة.

وبين أن مسؤولي الدولة وقيادة الشرعية ”يشعرون بالحسرة والألم من الوضع القائم“، منوها إلى توجيه الرئاسة والحكومة خطابات ورسائل للأشقاء في التحالف العربي بخصوص الوضع القائم والعوائق التي تعيق عودة الشرعية إلى داخل اليمن.

ورجح ”جباري“ أن يعود الرئيس هادي بعد اجراء الفحوصات الطبية في الولايات المتحدة إلى داخل اليمن، مستدركاً "إذا لم يستطع الرئيس وهناك موانع فأعتقد أن الواجب الوطني والأخلاقي التحدث بكل صراحة، وإعلان موقف من قبل الرئيس ومؤسسات الدولة هذا الشيء الطبيعي فالتاريخ لا يرحم احدا".

كما أكد تحكم التحالف العربي بالمشهد العسكري بشكل كامل، مبينا ان ”التحالف اوقف التقدم في جبهة نهم وصنعاء“، مضيفا ”نملك جيش بمئات الألاف، إذا تم دعمه بأبسط المقومات العسكرية لكانت المعركة قد حسمت“.

Advertisements

وطالب جباري التحالف بمراجعة مواقفه من اليمن، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يضحي دفاعاً عن المنطقة ويقدم الآلاف من الشهداء والجرحى والمعاقين، في سبيل حماية المنطقة من المشروع الإيراني، مضيفاً "هم ـ اي التحالف ـ لم يتدخلوا من أجل اليمن بل لحماية انفسهم من هذا المشروع الإيراني".

وعن استئناف جلسات مجلس النواب، قال جباري إنه يأمل أن يعاود مجلس النواب استئناف جلساته في الايام القادمة، مستدركاً "لكن إذا لم يتم السماح لمجلس النواب من الانعقاد وعودة رئيس الجمهورية فالواجب علينا كنواب وممثلين للشعب أن نتخذ مواقف".

وتابع ”المجلس سيعقد جلسات وليست جلسة في قادم الايام إلا إذا لم يتجاوب الاشقاء في التحالف العربي، وكان من المفترض أن تقوم هيئة رئاسة مجلس النواب بزيارة إلى دولة الإمارات للتفاهم على بعض القضايا، الآن احتمال أن تذهب هيئة الرئاسة واحتمال أن نذهب لليمن، وأنا اعتقد أن لا عذر لمجلس النواب يجب أن نتداعى إلى أي محافظة وهذه بلدنا لا نستأذن من أحد" .

ولفت جباري الى أنه حتى الآن "لم يمنع مجلس النواب من العودة إلى اليمن، ونحن نبحث الان عودة المجلس وليس شرطاً أن يعقد في عدن في أي محافظة المهرة أو مأرب في الجوف في حضرموت".

وفي أول تعليق على شجاعة ”جباري“ وصراحته، قال وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد مقبل الحميري ان حديث الوزير جباري ليس رأيا شخصيا، وانما هو لسان حال غالبية المسؤولين.

وفي رسالة نشرها بصفحته على ”فيسبوك“ رصدها ”مأرب برس“، وجهها الى من قال انهم ”يريدون منا المصارحة“ قال ”الحميري“ ”يا من تطلبون المصارحة هاهو جباري يصارحكم، وبلسان حالنا نحن الجبناء“.

وأضاف ”الاستاذ عبدالعزيز دائما يتحدث بكلام صريح وما يقوله ليس رأيه فقط ولكنه رأي الأغلبية في الدولة والحكومة، ولكن الفرق انه أكثرنا شجاعة وإقداماً في التعبير عمّا يجيش في النفوس والخواطر، ويعبر عن واقع الحال