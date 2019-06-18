شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...قوات العمالقة تدخل خط المواجهات في تعز وتحقق انتصارات هامة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أحرزت قوات ألوية العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة تقدماً كبيراً في مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن قوات العمالقة وقوات المقاومة الجنوبية المشتركة وصلت إلى مناطق مطلة على قرية شعنب ومنطقة حبيل صلاح وسيطرت على المرتفعات والجبال الإستراتيجية المطلة على تلك المناطق في مديرية ماوية جنوب تعز.

وأكدت المصادر ان ذلك جاء بعد عملية إلتفاف ناجحة نفذتها القوات التي تقدمت من منطقة حلحال التابعة لمنطقة تورصة بالأزارق غربي محافظة الضالع .

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وأوضحت المصادر أن قوات العمالقة والقوات الجنوبية المشتركة خاضت معارك ضارية مع مليشيات الحوثي استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة والقذائف المدفعية واستمرت المعارك لساعات طويلة تكللت بتقدم قوات العمالقة وقوات المقاومة الجنوبية المشتركة والسيطرة على مواقع إستراتيجية ودحر المليشيات منها.

وأضافت المصادر أن مليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث لقي العشرات من عناصرها مصارعهم فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار نحو مناطق بعيدة جراء الضربات الموجعة التي تلقتها من قبل قوات العمالقة وقوات المقاومة الجنوبية المشتركة.

وتواصل قوات ألوية العمالقة وقوات المقاومة الجنوبية المشتركة تقدمها وتحقق إنتصارات واسعة في معاركها مع المليشيات الحوثية وذلك من خلال سيطرتها على مواقع ومناطق استراتيجية كانت تقبع تحت سيطرة المليشيا الإرهابية في مديرية ماوية ويقابلها تقهقر للمليشيات أمام ضربات قوات العمالقة وقوات المقاومة الجنوبية المشتركة.