شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات بين قوات الأمن وقوة موالية للإمارات في "سقطرى" اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت، يوم الثلاثاء، اشتباكات بين قوات الأمن اليمنية في ميناء جزيرة سقطرى وقوات “الحزام الأمني” المدعوم من دولة الإمارات العربية المتحدة، مع تصاعد التوتر منذ بداية يونيو/حزيران.وقال مصدر أمني لـ”يمن مونيتور” إن قوات خفر السواحل اشتبكت مع قوات الحزام الأمني قُرب الميناء الحيوي للجزيرة.وأصيب عدد من المقاتلين من الطرفين-حسب المصدر-. ولفت المصدر إلى أن قوات الأمن في الجزيرة بعثت بتعزيزات إلى قوات خفر السواحل للتصدي للحزام الأمني.وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الميناء توقف عن العمل.وكان بضع مئات من المجندين ضمن قوات الحزام الأمني من أبناء الجزيرة عادوا إليها بعد أشهر من التدريب في معسكرات موالية للإمارات في عدن. ويقول خبراء مجلس الأمن إن “الحزام الأمني” قوة تتبع دولة الإمارات وتتلقى الأوامر منها إضافة إلى الرواتب والتدريب.ومنعت قوات الأمن والسلطات المحلية في وقت سابق هذا الشهر سفينة إماراتية من إفراغ حمولتها في الجزيرة، وقال مسؤولون إن الشحنة كانت عبارة عن أسلحة.وكانت عناصر تابعة للمجلس الانتقالي المدعوم من دولة الإمارات قد اعترض موكب وزير الثروة السمكية فهد كفاين ومحافظ أرخبيل سقطرى رمزي محروس، هذا الأسبوع، ومنعتهم من دخول مبنى السلطة المحلية بالمحافظة.ولا تشهد الجزيرة أي اشتباكات أو حوادث أمنية. وظلت بعيدة عن المواجهات والتوتر في البلاد حتى مايو/أيار 2018 عندما اندلعت أزمة بين الحكومة اليمنية ودولة الإمارات بشأن الوجود العسكري الإماراتي المتعاظم على الجزيرة ورفض قوات جديدة الانسحاب ووصلت القضية إلى مجلس الأمن وتدخلت حينها السعودية لوقف التصعيد.