شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يتهمون الأمم المتحدة بتوزيع أغذية فاسدة لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت جماعة الحوثيين الأمم المتحدة بتوزيع شحنات من الأغذية الفاسدة على ملايين اليمنيين .

جاء هذا رداً على إحاطة رئيس برنامج الغذاء العالمي، ديفيد بيزلي، لمجلس الأمن الدولي الذي حذر فيها الحوثيين بإيقاف عملياته الانسانية خلال أيام بسبب إساءة استخدام المساعدات الغذائية.

Advertisements

ودعا عبد المحسن طاووس القائم بأعمال هيئة الشؤون الانسانية التابعة للحوثيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى تقديم الاثباتات والأدلة على اتهامها لهم بسرقة و مصادرة المساعدات الانسانية، محملاً المنظمة الدولية المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات.

وقال الطاووس إن سبب التهديدات هي الضغوط التي يتلقاها برنامج الأغذية من السلطات في صنعاء لأجل معالجة الاختلالات والفساد في برامجه الانسانية .

وتسببت الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس- وفقاً للأمم المتحدة – بواحدة من أكبر الأزمات الانسانية في العالم، في وقت ارتفعت أعداد السكان الذين يعانون من “ضائقة غذائية” إلى 24 مليون شخص، بينهم 10 ملايين بحاجة ماسة إلى مساعدات ملحة للبقاء على قيد الحياة.