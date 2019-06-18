وكيل المهرة يناقش مع مدير عام الصحة احتياجات مستشفى الغيضة المركزي

ناقش وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي ، مع مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الأستاذ عوض مبارك سعد احتياجات مستشفى الغيضة المركزي وسبل تطوير القطاع الصحي بالمحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، بحث الوكيل العبودي مع مدير عام الصحة الأستاذ عوض مبارك سعد إمكانية إنشاء مختبر طبي متكامل مزود بأحدث الاجهزة والمعدات ومركز لبنك الدم الذي تم اعتمادها مؤخراً من قبل محافظ المهرة والعديد من القضايا المتعلقة باحتياجات المحافظة في مختلف الجوانب الصحية.

وأكد الوكيل العبودي أن محافظ المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت يولي أهتمام بالغ بمستشفى الغيضة المركزي للأرتقاء بأدائها وتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ، مستمعاً الى حزمة من المطالب و المقترحات التي تسهم في تطوير مستوى خدمات المستشفى ، مشيداً بالتطويرات التي تمت بالمستشفى للنهوض بها على كافة النواحي الطبية.

وأشار الوكيل العبودي إلى أهمية تطوير الأداء الصحي بما يتطلبه من توفير الخدمات الطبية العلاجية بالمرافق الصحية بالمديريات ، مؤكداً حرص السلطة المحلية بالمحافظة على توفير الأحتياجات الصحية للمديريات والتي تعاني نقص في الخدمات وذلك ضمن اهتمامها بتطوير القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة.

وشدد العبودي على تضافر الجهود لتحسين أداء العمل الصحي بالمديريات بصورة عامة ومستشفى الغيضة خاصة ، مبدياً استعداد قيادة المحافظة في دعم مستشفى الغيضة المركزي ورفدها بكافة الأمكانيات الطبية لتقديم خدمات صحية وعلاجية ترضي المواطنين.