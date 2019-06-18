وكيل المهرة يدشن "500" مضخة زراعية بمكتب الزراعة مقدمة من الفاو لمتضرري لبان

دشن وكيل أول محافظة المهرة أ. مختار بن عويض الجعفري اليوم بمعية مدير عام مكتب الزراعة والرأي م. سعيد علي القميري توزيع (500) مضخة زراعية لمتضرري إعصار لبان مقدمة من مشروع تعزيز القدرة على الصمود في الريف اليمني ضمن العون الطارئ وذلك تحت رعاية وزير الزراعة والراي عثمان مجلي الشيخ راجح باكريت محافظ المهرة.

وخلال التدشين أشاد الوكيل الأول بدعم منظمة "الفاو" المساند لمحافظة المهرة في مواجهة أضرار إعصار لبان في القطاع الزراعي وتخفيف من معاناة المزارعين.

وقال بن عويض :نطمح إلى المزيد من العطاء و الدعم المقدم للمزارعين المتضررين تحديدا كون القطاع تعرض لأضرار وخسائر جسيمة من جراء الإعصار.

من جانبه عبر مدير عام مكتب الزراعة م. سعيد القميري عن شكره للمنظمات التي ساهمت في تقديم العون والمساعدة للقطاع الزراعي ودعم المزارعين المتضررين.

مشيرا إلى أن محافظة المهرة عانت كثيراً من اعصار لبان الذي دمر البنية التحتية بنسبة 90%، متمنيأ المزيد من الدعم من قبل المنظمات الدولية في جميع المجالات .