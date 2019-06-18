مراسلنا.. تعطل شاحنتين في عقبة ملعا يتسبب في إنطفاء الكهرباء بحريب جنوب مأرب

تسبب تعطل شاحنتين في عقبة ملعا بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب في قطع تعذر مرور الشاحنات بالطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي مأرب وشبوة.

وقال مراسل "الخليج 365" محطة كهرباء حريب خرجت عن الخدمة اليوم الثلاثاء نتيجة نفاذ كمية الوقود في الوقت الذي لا تزال شاحنة الوقود المحملة بمادة الديزل الخاص بالمحطة عالقة ضمن عشرات الناقلات خلف عقبة ملعا غرب حريب دون وجود طريق بديل.

وأكد المراسل ان تعطل الناقلتين في عقبة ملعا تسبب في تعذر مرور الناقلات بين مأرب وشبوة بما فيها شاحنة وقود محطة كهرباء حريب المحملة بمادة الديزل من صافر، والتي لا تزال عالقة خلف عقبة ملعا ويتعذر وصولها الى المحطة نتيجة تعطل ناقلتين في منتصف العقبة حتى اللحظة من كتابة الخبر من مساء اليوم الثلاثاء.