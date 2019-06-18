صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للحوثيين في باقم الحدودية

قصفت القوات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن تحركات للمليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.. لافتة إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم ترد على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.

وتشهد جبهات المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمتمردين الحوثيين.