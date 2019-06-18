قصفت القوات السعودية، مساء اليوم الثلاثاء، تحركات لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية لـ"الخليج 365" إن تحركات للمليشيا الانقلابية في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.. لافتة إلى أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.
ولم ترد على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
وتشهد جبهات المديرية، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني والمتمردين الحوثيين.
كانت هذه تفاصيل خبر صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على تحركات للحوثيين في باقم الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.