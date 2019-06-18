قيادات عسكرية تزور جبهة مريس الضالع وتشيد بدور المقاومة

زارت صباح اليوم قيادات عسكرية رفيعة من القوات الجنوبية المشتركة في الضالع جبهة مريس في إطار التنسيق المشترك بين كل القوات والوحدات العسكرية المشاركة في عملية تحرير ما تبقى من مناطق شمال الضالع.

وخلال الزيارة اطلعت على سير عمليات المعارك العسكرية الدائرة هناك وتفقدت جهوزية المعسكرات، وأوضاع المقاومة التي تقاتل مليشيات الحوثي منذ أعوام.

ووفق متابعة "الخليج 365"، ثمنت القيادات العسكرية الجهود الكبيرة التي تبذلها مقاومة مريس وألويتها وباقي القوات التي تقاتل هناك صفا واحدا ضد مليشيات الحوثي.

وعبرت عن اعتزازها، وفخرها بكل التضحيات التي يقدمها أبطال مريس في سبيل الحرية والخلاص من هذه المليشيات الانقلابية.

وقال قائد اللواء الخامس صاعقة العميد يوسف الحكم ابو ماجد: بإن مريس وباقي مديريات الضالع جسد واحد تربطهم العلاقات الأخوية الوطيدة منذ القدم، مؤكدا على وحدة الهدف والمصير المشترك المتمثل في تحرير كل مناطق شمال الضالع وتأمينها ودحر الخطر الحوثي من كل شبر في المحافظة.

وتحدث قائد الحزام الأمني بالضالع العقيد أحمد قايد القبة قائلا : بان الضالع ورجالها وقواتها تقاتل جنبا إلى جنب مع القوات التي تقاتل ميليشيات في مريس، وكل المناطق التي تدور فيها المعارك شمال الضالع.

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مؤكدا أن ما بعد تأمين الضالع ستواصل القوات عملياتها العسكرية نحو محافظة إب حتى تحرير كامل ترابها.

وبدوره، أكد قايد قوات الطوارئ والدعم الأمني بالضالع العقيد هيثم نويصر ان المعارك البطولية التي تسطرها مريس هي محل فخر وإعتزاز الجميع معبرا عن اعتزازه بمشاركة كل أبناء الضالع وقواتها إلى جانب مديرية مريس وأبنائها في سبيل التخلص من العدو المشترك حتى تطهير كل مناطق محافظة الضالع.

كان في استقبال قيادات الضالع في مريس كلا من : رئيس عمليات اللواء 83 مدفعية العقيد نصر البرش والقيادي في مقاومة مريس علي الجماعي ، والقائد الشيخ علي جلحمة وعددا من القيادات الأخرى في جبهة مريس.

وعبرت قيادة مقاومة مريس عن بالغ سعادتها بهذه الزيارة العسكرية مؤكدة على وحدة الهدف والمصير المشترك الذي يربط مريس بباقي مديريات الضالع.

رافق قيادات الضالع كلا من المتحدث الرسمي باسم القوات المشتركة ماجد الشعيبي وعددا من أعضاء الفريق الاعلامي في المركز.