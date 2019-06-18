الحديدة.. الحوثيون يستهدفون مواقع للعمالقة بالفازة

استهدفت مليشيات الحوثي مواقع قوات ألوية العمالقة في مديرية التحيتا ومنطقة الفازة التابعة لها بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة.

وأوضحت مصادر "الخليج 365"،"قامت المليشيات بإطلاق النيران بشكل مكثف نحو مواقع قوات العمالقة في أوقات متفرقة من اليوم".

وذكرت وحدة المتابعة والرصد التابعة لقوات ألوية العمالقة أن المليشيات شنت قصفاً مدفعياً على مواقع ألوية العمالقة في التحيتا بقذائف B10 وبقذائف الهاون عيار 82 وقذائف الهاوزر.

كما قامت عناصر من المليشيات بإستهداف مواقع العمالقة بسلاح 12.7 و 14.5 وسلاح البيكا.

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وشنت المليشيات قصفاً مدفعياً عنيفاً وقامت بإطلاق النيران وبكثافة بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على قوات العمالقة المتواجدة في مناطق متفرقة من مديرية التحيتا بالقذائف المدفعية والصاروخية وبسلاح 12.7 وسلاح البيكا وسلاح 14.5 ، وقامت المليشيات بعمليات إستهداف وقنص للمواطنين المارين في الطرقات العامة.

وفي السياق نفسه استهدفت المليشيات مواقع قوات العمالقة في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا بعشرات قذائف الهاون من عيار 120 ، واستهدفت المواقع العسكرية بسلاح 14.5، كما قصفت مناطق السكنية في أطراف المنطقة بقذائف الهاون.

وتواصل مليشيات الحوثي إستهداف وقصف مواقع قوات العمالقة في مناطق ومديريات محافظة الحديدة بمختلف أنواع الأسلحة وبشكل يومي ومستمر ، وترتكب المليشيا الإرهابية مزيداً من الخروقات والإنتهاكات اليومية للهدنة الإنسانية التي دعت إليها الأمم المتحدة ودخلت حيز التنفيذ في 18ديسمبر 2018