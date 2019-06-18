مسهور: أبشع ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين تسييس الحالات الإنسانية

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، إنه "من باب التقية أحجم حزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان في اليمن إصدار نعي في وفاة محمد مرسي، فمفاتيح غرف الفنادق أهم من النعي أحياناً".
وأشار إلى أنه" لم يعرف شمال اليمن شكل الدولة وحتى ما يسمى ثورة ١٩٦٢ لم تكن سوى انقلاب داخل البيت الزيدي نتج عنه التحول في الشكل من النظام الإمامي الى الجمهوري وبقي المضمون حكم القبيلة الجاهلي هو السائد".
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