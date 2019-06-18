مسهور: أبشع ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين تسييس الحالات الإنسانية

قال الكاتب الصحفي، هاني مسهور، إنه "من باب التقية أحجم حزب الإصلاح ذراع تنظيم الإخوان في اليمن إصدار نعي في وفاة محمد مرسي، فمفاتيح غرف الفنادق أهم من النعي أحياناً".



وكتب مسهور في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "أبشع ما تفعله جماعة الإخوان المسلمين تسييس الحالات الإنسانية وتسخيرها لخدمة أجندتها فمن مقتل خاشقجي إلى وفاة مرسي تتجلى الإنتهازية في أقصى درجاتها".

وأشار إلى أنه" لم يعرف شمال اليمن شكل الدولة وحتى ما يسمى ثورة ١٩٦٢ لم تكن سوى انقلاب داخل البيت الزيدي نتج عنه التحول في الشكل من النظام الإمامي الى الجمهوري وبقي المضمون حكم القبيلة الجاهلي هو السائد".



وكتب في موضوع آخر "مطالبة عبدالعزيز جباري بعودة الرئيس هادي إلى عدن مشروعة لكنها بالنسبة للجنوبيين مشروطة بأن ينسلخ هادي من حزب الاصلاح ويسرح مليشيات الحماية الرئاسية فهي ذراع عسكري لتنظيم الاخوان، فأن فعل فأهلاً به حاكماً جنوبياً لشمال اليمن".