"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية ليوم غد الأربعاء

ينشر "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، مواعيد إقلاع الرحلات، ليوم غد الاربعاء الموافق 19 يونيو 2019م. كالتالي: رقم الرحله : 609. خط الرحله : القاهره- عدن . الاقلاع : 0230 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره) الوصول : 0700 صباحا. رقم الرحله : 648. خط الرحله : عدن- عمـــان. الاقلاع :0800 صباحا. الوصول: 1130 ظهرا. رقم الرحله 649. خط الرحله : عمان- عدن. Advertisements الاقلاع :1230 ظهرا. (توقيت عمان) الوصول: 1600 مساء. رقم الرحله 608 خط الرحله عـدن القاهره. الاقلاع :1700 مساء. الوصول: 1930 مساء. رقم الرحله 607. خط الرحله : القاهره -سيئون-سقطرى. القاهره- سيئون : الاقلاع : 0400 صباحا. (توقيت القاهره) الوصول: 0830 صباحا. سيئون - سقطرى : الاقلاع : 0930 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سقطرى-سيئون- القاهره : سقطرى - سيئون : الاقلاع : 1145 ظهرا. الوصول : 1300 ظهرا. سيئون - القاهره: الاقلاع : 1400 ظهرا. الوصول : 1645 مساء.

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