استهداف جوي لمعسكر حوثي بحجة وانفجارات هائلة بمخزن أسلحة

كشفت مصادر مطلعة، في محافظة حجة، بأن طيران التحالف العربي استهدف معسكر تتواجد فيه مجاميع لعناصر من مقاتلي المليشيا الحوثية بغارة جوية في وادي الثلاث شرق بني حسن.

وأفادت مصادر "الخليج 365"، بأن انفجارات هائلة صدرت من مخزن أسلحة للحوثيين شرق حرض.

واندلعت انفجارات هائلة في ساعة متقدمة من اليوم الثلاثاء، بمخزن أسلحة تابع لمليشيا الحوثي شرق مديرية حرض شمالي محافظة حجة.

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وذكر مصدر عسكري، بأن حريقاً هائلا شب في أحد أكبر مخازن الأسلحة التابعة لمليشيا الحوثي في مديرية حرض.

وبين المصدر، باستمرار الانفجارات العنيفة من المخزن حتى اللحظة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران التحالف، وغارات جوية عنيفة خلال اليومين الماضيين.

وتكبدت مليشيا الحوثي خسائر بشرية ومعدات عسكرية فادحة منذ مطلع الشهر الجاري، فضلا عن مواقع استراتيجية ومناطق واسعة تتجاوز العشرة كيلو مترات في عمليات عسكرية لقوات المنطقة العسكرية الخامسة باسناد من مقاتلات التحالف العربي.