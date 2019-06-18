شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على صحيفة السياسة الكويتية..محامي صالح : إطالة الحرب لم تكن بسبب اليمنيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - غرد السياسي الكويتي أحمد الجارالله رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية على موقعه في تويتر قوله ان غدآ في افتتاحية جريدة السياسة الطلاق بين الشمال والجنوب اليمني لصالح اليمنيين الثقافه الاجتماعيه فيها بعض الاختلاف بين الشمال والجنوب
واضاف علي أهل اليمن أن يقرأوا هذه الافكار اليمن الشمالي فيه الكثير من الذي يتاجرون في الولاء بيعآ وشراء وهذا سر إطالة حرب اليمن
من جانبه رد الاستاذ محمد المسوري المحامي الخاص بالرئيس السابق علي عبدالله صالح على رئيس تحرير جريدة السياسة أحمد الجارالله قائلاً : إطالة الحرب ليس سببه اليمنيين.وهذا ما يحب أن تعرفه إن كنت لا تعلم.
وأكد المسوري انه اليمنيون أحرص من غيرهم على حسم المعركة. ولكن هناك من يحرص على اطالتها وانت تعرفهم.
واضاف: تقسيم اليمن ضرره على المنطقة برمتها أخطر من ضرره على اليمنيين.
وتابع: دعوكم من هجومكم المستمر والفاشل على اليمنيين.
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