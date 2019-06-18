شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب جديد على الشرعية.. والمدرعات تقتحم شوارع هذه المدينة ومناشدات للقيادة بالتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة انقلابية على سلطات الشرعية بمحافظة شبوة (شرق اليمن) قامت مايسمى قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات الثلاثاء بالانتشار في (عتق) عاصمة المحافظة واستحدثت مواقع جديدة.

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ونقل مأرب برس عن مصدر امني قوله «ان قيام النخبة باستحداث نقاط امنية داخل المدينة والانتشار بصورة مفاجئة ما هو الا ضمن مخطط الانقلاب على السلطات الشرعية التي تشهدها المحافظات الجنوبية من العاصمة عدن وحتى سقطرى.

وأضاف المصدر ان انتشار النخبة بمدرعاتها وسط المدينة ودون اذن او تنسيق مع اللجنة الأمنية بالمحافظة هو انقلاب واضح وصريح على السلطات الشرعية ومحاولة تقويض عملها.

وطالب المصدر رئيس الجمهورية للتدخل بشكل عاجل وتدارك الموقف المتوتر في المحافظة.