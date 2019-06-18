الأصبحي: اليمن يفوز بالمركز الثاني بالدوري العربي الدولي

وقال الأصبحي في منشور مقتضب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "ألف مبروك لفريق اليمن فوزه بالمركز الثاني بالدوري العربي الدولي ، في دورته الرابعة التي أقيمت بالقنيطرة". وقال "انتهت المباراة بضربات الترجيح وفاز الرجاء القنيطري بالمركز الأول وحصد شبابنا بالمغرب المركز الثاني". وتابع "شكرا للجهود الطيبة من الزملاء وتحية للفريق الذي شرف اسم اليمن وبذل الجهد الرائع".

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