الحضرمي يدعو الإتحاد الأوروبي إلى الضغط على الميليشيات من أجل تحقيق السلام

دعا نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى ممارسة مزيداً من الضغط على المليشيا الحوثية الإنقلابية من اجل تحقيق تقدم في العملية السياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها ووقف الانتهاكات والخروقات التي تطال العمل الانساني في اليمن وخاصة فيما يتصل بتوزيع المساعدات الإنسانية.

جاء ذلك خلال لقاءه، اليوم الثلاثاء، بالسفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيستو، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي ريكاردو فيلا ،الى ممارسة

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، أشاد الحضرمي بالدعم السياسي للاتحاد الأوروبي للحكومة اليمنية الشرعية..مثمناً المساعدات الانسانية التي يقدمها الاتحاد لليمن في مختلف المراحل والظروف لاسيما خلال هذه المرحلة الراهنة.

كما اشاد الحضرمي بإحاطة المدير التنفيذي لبرنامج الاغذية العالمي ديفيد بيزلي الذي قدمها، يوم أمس، أمام مجلس الأمن وحمّل فيها الحوثيين بشكل واضح وصريح مسؤولية حرمان اليمنيين من النساء وأطفال والرجال من المساعدات الغذائية التي هم في أمس الحاجة لها .. مؤكداً أن الضغط على الحوثيين وكشف ابتزازهم للمنظمات الدولية هو الطريقة السليمة والفاعلة لتحقيق نتائج إيجابية على ارض الواقع.

Advertisements

وأوضح نائب وزير الخارجية بأن الحكومة الشرعية سمحت للمنظمات الدولية ومكاتب الأمم المتحدة بالعمل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون حرصا منها على التخفيف من معاناة المواطنين وادراكا منها بضرورة اضطلاع هذه المنظمات والمكاتب بمسؤوليتها تجاه الشعب اليمني .. مشيراً الى ان أي خلل في تنفيذ تلك المهام والمسؤوليات بسبب انتهاكات وابتزاز الحوثيين يتطلب وقفة جادة من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

كما جرى خلال اللقاء، مناقشة أبرز التطورات على الساحة اليمنية وعملية السلام بقيادة الأمم المتحدة.

من جانبهما أكد السفير كريستيان تيستو ،وريكاردو فيلا حرص الاتحاد الاوروبي على دعم الحكومة الشرعية والعملية السياسية برعاية الامم المتحدة وتقديم المساعدات الانسانية للتخفيف من وطأة الازمة الانسانية في اليمن..مجددين تقديم المزيد من الدعم للحكومة والشعب اليمني والتوصل إلى حل سلمي وشامل وفقاً للمرجيعات المتفق عليها.