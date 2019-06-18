مقتل شاب طعنا غرب إب وسط فوضى أمنية

قتل شاب عشريني بإحدى مناطق محافظة إب وسط اليمن في ظل فوضى وفلتان أمني تشهده المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية.

وقالت مصادر محلية في مدينة إب، بأن شاب نازح من محافظة تعز يُدعى" ماجد العواضي" قتل الليلة الماضية طعناً من أحد أصدقائه في منطقة السبل غرب المدينة.

Advertisements

وأضافت المصادر بأن "العواضي" كان يلعب مع أصدقائه "بلياردو" وقتل بأربع طعنات بعد منتصف الليل من أحد رفاقه في ظروف وملابسات غامضة.

وتأتي هذه الحادثة بعد ساعات من مقتل مواطن آخر في مديرية الظهار بمدينة إب ليرتفع أعداد القتلى خلال الـ72 ساعة الماضية إلى 15 قتيل وجريح في عدد من البلدات والمناطق مختلف مديريات المحافظة.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية فوضى وفلتان أمني زادت معها حدة الجرائم اليومية وأعمال القتل والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومصادرة الحقوق والحريات بمختلف مديريات المحافظة.