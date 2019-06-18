العرادة: مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي نخوضها ضد مليشيا الحوثي

أجرى محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان العرادة، زيارة تفقدية، اليوم ،الى مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية".

وأكد العرادة ان مكافحة المخدرات واحدة من الجبهات التي تخوضها الشرعية ضد مليشيا الحوثي الانقلاب في اطار الحرب العبثية والظالمة التي تشنها على الشعب اليمني بهدف اخضاعه والزج بأطفاله وشبابه الى محارق الموت خدمة للأجندة الايرانية.

وقال المحافظ العراده خلال زيارته ان قضية مكافحة المخدرات تحظى باهتمام بالغ من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الحكومة ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية كونها تعد واحدة من الجبهات التي تعتمد عليها المليشيا الانقلابية لتمويل حربها على الشعب اليمني وتدمير المجتمع واطفاله وشبابه لتجنيدهم والزج بهم الى محارق الموت تحت تأثير هذه المادة المخدرة والسامه".

واضاف "ان مليشيا الانقلاب وثقت ارتباطاتها بعصابات ومافيا تجارة وتهريب هذه الآفة وتمكن رجال الامن والشرطة في العديد محافظات الجمهورية المحررة من ضبط كميات وشحنات متعددة ومتلاحقة من هذه المادة المخدرة والسامة والتي كانت في طريقها الى مليشيا الانقلاب بصنعاء".

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واعرب عن سعادته لافتتاح مقر الادارة العامة لمكافحة المخدرات في محافظة مأرب.. مؤكدا ان السلطة المحلية ستقدم لها كافة الدعم والتسهيلات الممكنة لنجاح ادائها وتواصلها مع فروعها في مختلف محافظات الجمهورية.

واشاد المحافظ العرادة بأداء الاجهزة الامنية في محافظة مأرب والنجاحات التي حققتها في ضبط العديد من شحنات المخدرات المختلفة اثناء محاولة تهريبها الى المليشيا في العاصمة صنعاء..داعياً الجميع الى التعاون مع الاجهزة الامنية في مكافحة هذه الافة الخطيرة وحماية شبابنا وابنائنا منها.

وكان المحافظ خلال الزيارة قد طاف بأقسام الادارة العامة لمكافحة المخدرات واستمع من المدير العام العميد ناصر الاعوش ونائبه صالح المنصوري، الى شرح مفصل عن جهود انشاء الادارة واليات العمل والتنسيق والاحتياجات والنواقص التي تعزز من الاداء، وناقش معهم ما يمكن ان تقدمه قيادة السلطة المحلية من دعم في مجال التجهيزات والتسهيلات والدعم.

رافقه خلال الزيارة وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني وقائد فرع قوات الامن الخاص العميد عبدالغني شعلان.