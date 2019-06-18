أمزربة يؤكد جاهزية ميناء عدن ليكون مركزاً لتفتيش السفن من التحالف العربي

اكد رئيس مجلس إدارة موانئ خليج عدن محمد علوي امزربه، جاهزية ميناء عدن ليكون مركزاً لتفتيش السفن التجارية من قبل التحالف العربي لدعم الشرعية .

وقال خلال زيارة وزير النقل، صالح الجبواني، اليوم الثلاثاء، إلى محطة الحاويات، أن هناك مساحات في المحطة الواقعة قرب المنطقة الحرة، لتكون مركزاً للتحالف العربي من اجل تفتيش السفن بدلاً عن مناطق التفتيش الحالية في موانئ جدة ودبي وجيبوتي.

وأضاف امزربه ان ميناء عدن هو الميناء المحوري والرئيسي لصادرات الجمهورية اليمنية بشكل عام، وان نقل مناطق التفتيش المتواجدة بعدة دول إلى مدينة عدن سيخفف المعاناة على التجار والمستوردين وعلى المستهلك اليمني وسيسهم في تحسين وانعاش ميناء عدن بشكل أفضل ويحقق الانتعاش الاقتصادي لمدينة عدن واليمن عامة.

ويتخذ التحالف العربي لدعم الشرعية من موانئ جيبوتي وجدة ودبي، مركزاً لتفتيش السفن التجارية المتوجهة إلى الموانئ اليمنية .