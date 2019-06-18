أعلنت إدارة الكهرباء فرع ردفان اليوم الثلاثاء، عن تركيب محول جديد لسكان حي الجولة العليا بمدينة الحبيلين مركز مديرية ردفان بقوة 50 كيلو وات.
ويخدم هذا المحول أكثر من 400 منزل، فيما وصلت تكلفته 13 ألف دولار أي ما يعادل بالعملة المحلية 7ملايين ريالاً يمني على نفقة إدارة الكهرباء.
وعبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لإدارة وعمال مؤسسة الكهرباء فرع ردفان، على الجهود التي يبذلونها في توفير المحول الذي سيعيد التيار الكهربائي لمنازلهم بعد انقطاعه لأسبوعين.
كانت هذه تفاصيل خبر عودة الكهرباء إلى 400 منزل في مركز مديرية ردفان بعد انقطاعها لأسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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