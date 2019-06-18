مكتب الصناعة بالمهرة يواصل جهوده في ضبط المواد منتهية الصلاحية

واصل مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة صباح هذا اليوم الثلاثاء 18/6/2019م جهودة في ضبط المواد منتهية الصلاحية وذلك بالنزول الميداني إلى أسواق مدينة الغيضة عاصمة المحافظة وتفتيش المحال التجارية.

من ناحيته، أكد الاستاذ عبدالله خودم محمد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة ، حرص المكتب على تنفيذ خطته السنوية من اجل تحقيق الاهداف المنشودة والرقي بحماية المستهلك التي وجدت لحماية وخدمه المواطن من الغش التجاري وكافة الامور المتعلقة بصحتة وسلامته.

ودعا بن خودم كافه المواطنين والتجار والجهات ذات العلاقة إلى التعاون من اجل تحقيق ذلك والرقي بالجانب الصناعي والتجاري بالمحافظة.

هذا وقد تم خلال النزول ضبط عدد المواد وتسجل عدد من المخالفات واتخاد الاجرءات اللازمة.

ومما تجذر الاشارة اليه أن مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة المهرة نفذ وخلال الفترات السابقة عدد من الحملات في ضبط المواد منتهيئة الصلاحية وكذا ضبط الاسعار للسلع والخدمات واوزان الخبز والغاز وغيرها من المهام التي تنطوي ضمن مهام المكتب ويواصل هذه الجهود حسب خطتة المعده من قبل الادارات المختلفة بالمكتب.