البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يرصد إحتياجات أهالي صعدة .. شاهد

قام فريق من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بجولة في المناطق المحررة بمحافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية . وأوضح البرنامج في بيان صادر عنه، أن مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار صعدة سعيد الزهراني قام بجولة لتقييم الأوضاع الحالية للمحافظة والإلتقاء بممثلي السلطة المحلية . وأضاف أن الجولة شملت الطريق الواصل بين وادي الفرع ووادي أبو جبارة ومستوصف ال أبو جبارة إضافة لمجموعة من المدارس. وذكر البيان أنه جرى خلال الجولة في محافظة صعدة رصد لأهم احتياجات الأهالي في المحافظة والاطلاع على أحوال المعيشة من توفر المياه والآبار إضافة لدراسة سبل دعم القطاع الزراعي وتقييم البنى التحتية.

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