باكريت يناقش سفلتة شوارع شحن وإمكانية فتح خطوط تربط بين المديريات

التقى محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت اليوم وكيل المحافظة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم بن حزحيز، وناقش اللقاء أوضاع مديريات الصحراء وأهم احتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية. ووفق متابعة "الخليج 365"، تطرق اللقاء إلى الوضع الأمني ومعالجة الاختلالات الامنية ، وتسهيل العمل بمنفذ شحن بالإضافة إلى تعزيز خدمات الكهرباء وسفلتة الشوارع الداخلية لمدينة شحن ، وإمكانية فتح خطوط جديدة تربط بين مديريات الصحراء ومنها خط الدرو - مشقارر - هقلون - حبروت وخط فوجيت - حبروت، وتوريد مولد لكهرباء شحن واستكمال شبكة كهرباء المدينة. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية لمديريات الصحراء وتوفير كافة الخدمات والمشاريع التي تلبي احتياجات المواطنين. حضر اللقاء مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية شحن.

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