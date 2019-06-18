عدن .. تدشين الدفعة الأولى من المساعدات الكورية المقدمة لليمن

دشن وزير الادارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ومعه سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن باك ونج شول وممثل برنامج الاغذية العالمي محمد علي محمود، الدفعة الاولى من المساعدات الكورية المقدمة لليمن والبالغة 19 الف طن من الازر الكوري عبر برنامج الاغذية الاعالمي.

ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن الوزير فتح، ان تدشين الدفعة الأولى من هذه المساعدات يأتي في اطار التعاون المستمر بين اللجنة العليا للاغاثة والأصدقاء في كوريا الجنوبية وبرنامج الاغذية العالمي ..لافتاً الى انه سيتم توزيعها على كافة المحافظات بناء على اولولية الاحتياج .

وأوضح أن الدفعة الثانية تبلغ 40 الف طن .. مثمناً جهود كافة الاصدقاء في كوريا الجنوبية على دعمهم للحكومة اليمنية والشعب اليمني في كافة المجالات.

وأكد أن هذه الجهود محل تقدير وترحيب من الحكومة والشعب اليمني وتاتي في اطار علاقات الصداقة القوية التي تربط اليمن باصدقائها الكوريين.

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وحث فتح المنظمات الأممية والدولية الى بذل مزيد من الجهود في اغاثة الشعب اليمني والاستفاده من اموال المانحين في تقديم كافة الخدمات الانسانية للمحتاجين في كافة المحافظات.

من جانبه اوضح السفير الكوري، استمرار دعم بلاده لليمن في كافة المجالات، وحرص بلاده على مساعدة الشعب اليمني .. مشيداً بمتانة وعلاقات الصداقة التي تربط البلدين الصديقين.

وأشار الى أن هذه المساعدات ستليها دفعة اخرى، اضافة الى مساعدات طبية .. مجدداً حرص بلاده على دعم وتنمية واستقرار الشعب اليمني.

كما اوضح ممثل برنامج الاغذية العالمي بان هذه المساعدات تاتي في اطار التعاون والتنسيبق بين المانحين الكوريين واللجنة العليا للاغاثه والبرنامج .. مشيداً بالدعم والمساندة الذي يتلقاه البرنامج من اللجنة العليا للاغاثة في كافة المجالات.