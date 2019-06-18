كاميرا "الخليج 365" ترصد الأجواء الساحرة بالطريق الذي يربط صنعاء - إب

رصدت كاميرا "الخليج 365"، اليوم الثلاثاء، الأجواء الساحرة في المناطق الواقعة على الطريق الذي يربط صنعاء وإب. والتقط مراسلنا صورا تظهر الأجواء الجميلة والسحب التي تعانق الجبال على جنبات الطريق.. وتتمتع عدة مناطق في محافظات وسط اليمن بمناظر خلابة ساحرة وجذابة مع موسم هطول الأمطار. وتدفع هذه الأجواء المواطنين بالسفر والتنقل بين المحافظات للاستمتاع بجمال الطبيعة.

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