الإرياني يستعرض إنتهاكات الميليشيات في مؤسسة هاريتج الأمريكية

أستعرض وزير الإعلام معمر الارياني، اليوم، مع نائب رئيس مؤسسة "هاريتج" الأمريكية جيمس كارافانو وعدد من كبار الباحثين في المؤسسة واقع العملية السياسة في بلادنا منذ العام ٢٠١١م، وإنتهاكات ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين .

وبحسب وكالة سبأ الرسمية، فقد تحدث الوزير الارياني عن عملية الانتقال السياسي التي عاشتها بلادنا وفقاً للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية والانتهاكات المستمرة التي تمارسها الميليشيا الانقلابية بحق أبناء الشعب اليمني ومؤسسات الدولة من تدمير للإقتصاد وتبديد للموارد ، وتمزيق النسيج المجتمعي وزرع وتغذية الخلافات الطائفية بين أبناء الشعب الواحد، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كدروع بشرية من قبل قيادات الميليشيا ، وانتهاك حقوق المرأة ، والسيطرة على المواد الإغاثية ومنع وصولها الى المحتاجين متسببة في واحدة من أسوأ الكوارث الانسانية في العالم.

وجدد وزير الاعلام تأكيد حرص الشرعية الدستورية لبلادنا على تحقيق السلام ، وتمسك الحكومة بتنفيذ إتفاق ستوكهولم وضرورة تنفيذه وفقاً لنصوص وروح الاتفاق وبما يضمن توفر شروط الرقابة والتحقق في كافة خطوات التنفيذ.

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وأشار الإرياني إلى أن الحكومة الشرعية حاولت إدماج الحوثيين في العملية السياسية من خلال إشراكهم في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإشراكهم في حكومة الشراكة الوطنية..لافتاً الى أن هذه الميليشيات رفضت إلا أن تمضي في تحقيق مشروعها الطائفي المدعوم من إيران وأنها لا تؤمن بالحوار او السلام وتتخذ من العنف والقتال وسيلة لتنفيذ مشروعها الطائفي لتفرضه على مكونات الشعب اليمني.

وتحدث الوزير عن جهود الحكومة وتحالف دعم الشرعية في محاربة الإرهاب والتطرف .. مذكراً بالعمليات العسكرية التي خاضتها الحكومة والتحالف ضد جماعات القاعدة في المناطق المحررة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وثمن الإرياني دور تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في المملكة العربية السعودية على دعمها المستمر لجهود الحكومة الشرعية في استعادة مؤسسات الدولة وتطبيع الاوضاع في المناطق المحررة وتخفيف وطأة الأوضاع الانسانية التي تسببت بها الميليشيا الانقلابية في كافة محافظات الجمهورية.