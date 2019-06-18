مراسلنا.. تعذر مرور الشاحنات بطريق مأرب شبوة بسبب تعطل ناقلتين في عقبة ملعا

تسبب تعطل ناقلتين في عقبة ملعا بمديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب، اليوم الثلاثاء، في تعذر مرور الناقلات مع الطريق الرئيسي الرابط بين محافظتي شبوة ومأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان ناقلتين تعطلتا في عقبة ملعا غرب حريب، مما تسبب في تعذر مرور الناقلات وتوقفها أسفل العقبة بسبب ضيق الطريق وعدم وجود طريق تحويلية بديلة نتيجة وعورة السلسلة الجبلية وامتدادها شمال حريب إلى مناطق صحراوية يصعب عبورها.

وأكد المراسل ان عشرات الناقلات لا تزال متوقفة في حريب والجوبة جنوب مأرب من بينها ناقلة وقود محطة كهرباء حريب.

وأشار إلى ان اغلاق طريق الضالع اب بسبب المواجهات تسبب في نشاط في حركة السير بطريق مأرب شبوة.

وكان "الخليج 365" كشف في تقرير نشره أمس الاثنين نشاط كبير غير مستوعب في حركة السير بطريق مأرب شبوة بسبب اغلاق طريق الضالع اب.