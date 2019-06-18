استشهاد امرأة وإصابة 4 من أقاربها بقصف حوثي على منزل بالحديدة

استشهدت امرأة وأصيب أربعة آخرون بقصف حوثي استهدف الأحياء السكنية في مديرية حيس بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي قصفت، أمس الاثنين، منزل المواطن عبده يحيى غالب في حيس بقذيفة هاون، مما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة أربعة آخرين من أفراد الأسرة.

وبحسب المصادر فإن إحدى القذائف سقطت أمام منزل غالب في الوقت الذي كان يتجمع عدد من المواطنين أمام خزان المياه لتعبئة الماء، بينهم شاب معاق وطفلة بجروح خطيرة.

وفي السياق ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة أن مليشيا الحوثي واصلت خروقاتها وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف مواقع قوات العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الحوثيين قصفوا بقذائف المدفعية الثقيلة ومنها قذائف الهاون عيار 120 وقذائف الهاوزر وبقذائف بي 10 على المواقع التي تتمركز فيها قوات العمالقة في الجبلية.