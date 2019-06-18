شاهد .. ساحل أبين الذي بنى العشاق فيه معبد

يعتبر ساحل أبين من أهم الشواطئ التي تتزين بها العاصمة المؤقتة عدن، لمساحته الواسعة والكورنيش المقام عليه والذي أطلق عليه "كورنيش قحطان الشعبي" نسبة إلى أول رئيس حكم دولة الجنوب عقب إستقلالها من بريطانيا في 30 نوفمبر 1967 .
ويقع كورنيش ساحل أبين في مديرية خور مكسر، ويمتد الشاطئ مسافة كبيرة ويعد أطول شواطئ أو سواحل محافظة عَدَن .
ويتميز بروعة منظره حيث رماله الناعمة ومياهه الصافية ، وتوجد به العديد من الاستراحات .
ولعل أغنية الفنان أحمد قاسم "صدفة التقينا" زادت من شهرة هذا الشاطئ بعد أن قال عنه "يا ساحل أبين بنى العشاق فيك معبد" .
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