شكرا لقرائتكم خبر عن ظهور مفاجئ لأمير سعودي في مول بالرياض... هذا ما فعلته النساء (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير عبد العزيز بن فهد، وهو يتجول في مول "الرياض بارك" الواقع شمال العاصمة الرياض.

وحسب صحيفة "المواطن" السعودية، أظهر المقطع تزاحم المتسوقين حوله من رجال ونساء، لالتقاط صور الـ"سيلفي" بصحبة الأمير وتبادل الأحاديث الودية معه والسلام عليه، فيما تدخل أمن المول في بعض الأوقات لتخفيف الازدحام الحاصل من المتسوقين.

يأتي هذا الفيديو، بعدما انتشرت مزاعم تفيد بأن السلطات السعودية وضعت الأمير عبد العزيز بن فهد، تحت الإقامة الجبرية في قصره في مدينة جدة، وسحبت منه كل وسائل الاتصال، بينما قالت أنباء أخرى، إنه تعرض للاعتقال.

واستضاف العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في فبراير/ شباط الماضي، ابن أخيه الأمير عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز، مبددا شائعات سابقة عن توقيفه. وأظهرت صورة جرى تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الملك سلمان والأمير عبد العزيز بن فهد وهما يبتسمان للكاميرا التي تصورهما في مشهد عكس علاقة وثيقة بينهما.

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كما قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، بزيارة الأمير عبد العزيز بن فهد، في منزله بمدينة الرياض، لتهنئته بالعودة من رحلة علاج لم تتضح بعد تفاصيلها ونتائجها.

وكانت تقارير صحفية إدعت مقتل الأمير عبد العزيز بن فهد أثناء الحملة الأخيرة لمحاربة الفساد، والتي طالت عددا من الأمراء والوزراء السابقين في السعودية. ونفت الحكومة، متمثلة في وزارة الإعلام، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، هذه الأنباء، مؤكدة أن الأمير عبد العزيز بن فهد، ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة.

وفي سبتمبر/ أيلول 2017، غاب الأمير عبد العزيز بن فهد، عن الظهور الإعلامي أو في المناسبات العامة، وتوقف عن التدوين في حسابه على موقع "تويتر"، كما اعتاد أن يفعل، بالتزامن مع شائعات وتكهنات عن توقيفه. وظهر بعد ذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي في صور التقطت بمنزله وبرفقة عائلته، فيما يبدو أنها استراحة من رحلة العلاج، قبل أن يغيب بعدها مجددا.