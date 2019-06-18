شكرا لقرائتكم خبر عن هل مات مرسي مقتولا ...تفاصيل جديدة تكشف عن الطريقة التي توفي فيها الرئيس المصري السابق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد ظهر الاثنين بعد أن فقد وعيه أثناء حضوره جلسة محاكمة في إحدى القضايا المتهم فيها، بحسب مصدرين قضائي وأمني.

وقال المصدران إن "مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 5 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي" عن عمر يناهز 68 عاما.

وكان مرسي يحضر جلسة إعادة محاكمته مع 23 آخرين في قضية "التخابر مع قوى أجنبية" بينها حماس وقطر.

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وأوضح مصدر أمني أنه تم نقل جثمان مرسي إلى أحد المستشفيات القريبة من مقر المحكمة، لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحديد أسباب الوفاة، مضيفا أنه سيتم بعد هذه الخطوات تسليم جثمانه لأسرته لدفنه.

ونقلت القناة عن شهود عيان، أن مرسي كان يبدو في حالة طبيعية تماما داخل قاعة المحكمة، ولم تظهر عليه أي علامات على المرض.

يشار إلى أن مرسي كان مسجوناً منذ نحو 6 سنوات، ويتلقى علاجه وطعامه بشكل دوري، وأسلوب حياته داخل السجن كان يخضع لإجراءات صارمة، ومتابعة من المتخصصين والأطباء، ولم يكن هناك ما يشير إلى تعرضه لمرض خطير.