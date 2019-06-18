شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم حوثي جديد على مواقع القوات الحكومية شمال غرب الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت مليشيا الحوثي الانقلابية، فجر اليوم الثلاثاء، مواقع للقوات الحكومية في جبهة حجر شمال غرب الضالع. وقالت مصادر عسكرية إن القوات الموالية للحكومة تصدت لمحاولة تقدم حوثية على مواقعها الجنوبية في مناطق الرَيبي ولَكَمة الدوكي وحبيل الشاعري والشَريفَة وحبيل عِشَرة والغِشة . وأضافت المصادر، أن القوات الحكومية تصدت لتلك المحاولات ونشبت على اثرها معارك عنيفة سقط فيها عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هجوم حوثي جديد على مواقع القوات الحكومية شمال غرب الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.