شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل| الحوثيون يعلنون استهداف معسكر سعودي في نجران بصاروخ باليستي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زعمت مليشيا الحوثي الانقلابية، ظهر اليوم الثلاثاء، استهداف معسكر سعودي في نجران بصاروخ باليستي.

وقالت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، في خبرعاجل، تابعه محرر المشهد اليمني، إن قواتها أطلقت صاروخ باليستي من نوع زلزال1 على تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عاكفة.

وأضافت القناة أن الصاروخ أصاب مباشرة الهدف.

ولم يصدر أي تعليق سعودي على مزاعم الحوثيين حتى اللحظة.