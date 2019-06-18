شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال جندي أمن في حضرموت شرق اليمن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء، أحد جنود الأمن بمحافظة حضرموت شرق اليمن.
وقالت مصادر محلية بوادي حضرموت أن مسلحين قاموا صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار على احد أحد أفراد قوات الأمن بمديرية القطن وأردوه قتيلا في الحال.
وأشارت المصادر إلى أن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على الجندي خليل حسن لكمان ، بمديرية القطن واردوه قتيلا فيما لاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.
وبحسب المصادر فإن جثة الجندي خليل لكمان نقلت إلى مستشفى القطن العام.
كانت هذه تفاصيل خبر اغتيال جندي أمن في حضرموت شرق اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.