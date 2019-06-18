شكرا لقرائتكم خبر عن اغتيال جندي أمن في حضرموت شرق اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اغتال مسلحون مجهولون صباح اليوم الثلاثاء، أحد جنود الأمن بمحافظة حضرموت شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية بوادي حضرموت أن مسلحين قاموا صباح اليوم الثلاثاء، بإطلاق النار على احد أحد أفراد قوات الأمن بمديرية القطن وأردوه قتيلا في الحال.

وأشارت المصادر إلى أن مسلحين مجهولين، أطلقوا النار على الجندي خليل حسن لكمان ، بمديرية القطن واردوه قتيلا فيما لاذوا بالفرار إلى وجهة غير معلومة.

وبحسب المصادر فإن جثة الجندي خليل لكمان نقلت إلى مستشفى القطن العام.

