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عدن - ياسمين التهامي - سجل الريال اليمني، مجدداً تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في تداولاته اليوم الثلاثاء، مواصلاً انهياره.
الريال ينهار مجدداً أمام الدولار والريال السعودي ويصل لهذا السعر .. تحديث محلات الصرافة
سعر الشراء سعر البیع العملة
568 563` الدولار الأمریكي
149 148 الریال السعودي
152 151 الدرھم الإماراتي
630 627 الیورو الأوروبي
720 714 الجنیھ الاسترلیني
417 413 الدولار الكندي
30 29 جنیھ مصري
141 137 الریال القطري
1702 1651 الدینار الكویتي
1450 1420 الریال العماني
764 759 الدینار الأردني
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