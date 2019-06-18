شكرا لقرائتكم خبر عن الريال ينهار مجدداً أمام الدولار والريال السعودي ويصل لهذا السعر .. تحديث محلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجل الريال اليمني، مجدداً تراجعاً كبيراً أمام العملات الأجنبية في تداولاته اليوم الثلاثاء، مواصلاً انهياره. الريال ينهار مجدداً أمام الدولار والريال السعودي ويصل لهذا السعر .. تحديث محلات الصرافة سعر الشراء سعر البیع العملة

568 563` الدولار الأمریكي

149 148 الریال السعودي

152 151 الدرھم الإماراتي

630 627 الیورو الأوروبي

720 714 الجنیھ الاسترلیني

417 413 الدولار الكندي

30 29 جنیھ مصري

141 137 الریال القطري

1702 1651 الدینار الكویتي

1450 1420 الریال العماني

764 759 الدینار الأردني

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