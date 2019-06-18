شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قالت اشهر قناة سعودية عن وفاة الرئيس المصري المعزول "محمد مرسي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قناة " العربية " تقريرا مفصلا عن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اثناء جلسة المحاكمة دون اي تعليق واكتفت بالاشارة الى ماحدث واختتمت تقريرها بالاشارة الى السيرة الذاتية للرئيس المصري السابق الذي تم عزله وسجنه ومحاكمته.

نص التقرير

توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي العياط، اليوم الاثنين، أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر، حيث طلب المتوفى الكلمة من القاضي وقد سمح له بالكلام، وعقب رفع الجلسة أصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفق ما ذكرت وسائل الإعلام المصرية.

وكشف المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، تفاصيل وفاة الرئيس السابق محمد مرسي.

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وأصدر النائب العام بيانا حول وفاة محمد مرسي العياط أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

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وقال النائب العام، إنه أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة طلب المتوفى الحديث، فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق، وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة.

وأضاف البيان، أنه أثناء وجود المتهم محمد مرسي العياط وباقي المتهمين بداخل القفص سقط مغشيًا عليه، حيث تم نقله فورا للمستشفى، وتبين وفاته.

وأورد التقرير الطبي المبدئي أنه بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على محمد مرسي عيسى العياط، وجد أنه لا ضغط له ولا نبض ولا حركات تنفسية، وحدقتا العينين متسعتان غير مستجيبتين للضوء والمؤثرات الخارجية.

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وقال بيان النائب العام إن مرسي حضر للمستشفى متوفى في تمام الساعة الرابعة وخمسين دقيقة مساء الاثنين، وقد تبين عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة لجثمان المتوفى.

وأمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة أمن الدولة العليا ونيابة جنوب القاهرة الكلية لإجراء مناظرة لجثة المتوفى والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة وقفص المتهمين وسماع أقوال المتواجدين معه في ذلك الوقت.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الملف الطبي الخاص بعلاج المتوفى، وندب لجنة عليا من الطب الشرعي برئاسة كبير الأطباء الشرعيين ومدير إدارة الطب الشرعي لإعداد تقرير طب شرعي بأسباب الوفاة تمهيدا للتصريح.

محمد مرسي في سطور

محمد مرسي من مواليد أغسطس عام 1951، واسمه الكامل محمد محمد مرسي عيسى العياط، وتولى رئاسة مصر في أول انتخابات رئاسية عقب ثورة يناير من العام 2011، ليكون الرئيس الخامس لمصر، كان يعمل أستاذا بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، وبدأت فترته الرئاسية مع إعلان فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 24 يونيو 2012 بعد ترشحه عن جماعة الإخوان، وتولى مهام منصبه في 30 يونيو من العام 2012، وجرى عزله في 3 يوليو من العام 2013 عقب ثورة شعبية أطاحت به، وجرت محاكمته في عدة قضايا خاصة بالتخابر مع حماس وقطر واقتحام السجون وقتل المتظاهرين، وصدرت ضده أحكام قضائية ونهائية بالسجن.

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