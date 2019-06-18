شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر رئاسي الرئيس هادي سيطيح بالحكومة كلها وسيتم تشكيل مصغرة من خمسة وزراء فقط ( الاسماء + تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر رئاسي لموقع “الميثاق نيوز” ، ان حزمة قرارات جمهورية ستصدر خلال الساعات القادمة تشمل مناصب رفيعة..

وبحسب المصدر فان ابرز القرارات تتمثل في اجراء تغيير في حقائب وزارية الحكومة ، تشمل وزارة الخارجية ووزارة الاشغال العامة.

وبقي منصب وزير الاشغال شاغرا بعد تعيين الدكتور معين عبد الملك في منصب رئيس االوزراء، بينما سيتم تعيين وزيرا للخارجية بعد استقالة الوزير خالد اليماني.

المصادر اكدت ان الامر لن يتوقف عند وزيري الاشغال والخارجية وان القرارات ستشمل كل الوزارات ولن يتبقى سوى خمس وزارات رسيادية هي الخارجية ، الداخلية ، الاعلام ، المالية ، الصحة.

ولفت المصدر الى ان هناك انتقادات واسعة للحكومة الشرعية كونها لم تقدم ابسط الضروريات مثل الكهرباء والمشتقات النفطية وهو ما عزز النقمة عليها.

واختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على ان تقليص عدد الوزارات والمسؤولين من مختلف القطاعات سيساهم بشكل كبير في ترشيد النفقات وتوفير مبالغ مالية كبيرة جدا ستساهم في تقديم الحد الادنى من الخدمات الضرورية لاستعادة ثقة المواطن