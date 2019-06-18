وزير النقل يطلع على سير العمل في محطة الحاويات بميناء عدن

أشاد وزير النقل صالح الجبواني بالجهود المبذولة من قبل قيادة مؤسسة مؤاني خليج عدن برئاسة محمد علوي أمزربة في اعادة تفعيل دور الميناء بالشكل المطلوب وتجاوز الصعوبات رغم الامكانيات المتاحة..مؤكدا ان الوزارة تقدم كل الدعم اللازم في تطوير العمل في كافة المنشأت التابعة للمؤسسة .

واشار الوزير الجبواني خلال اطلاعه على سير العمل في محطة الحاويات بميناء عدن، الى ان هناك توسع في انشاء مؤاني في الشيخ سالم بابين ورأس العارة بلحج، والعمل على اعادة شركة احواض السفن بعدن ضمن خطة الوزارة للعام الحالي 2019 .

واكد رئيس مؤسسة مؤاني خليج عدن محمد أمزربة ،بان الميناء استطاع وبتضافر الجميع ودعم القيادة السياسية والوزارة تحقيق نموء غير متوقع في ظل الظروف الراهنة ..مشيراً الى ان ميناء المعلا استقبل خلال الثلث الاول من العام الجاري مليون و 800 الف طن بزيادة مقدرها اكثر من 40 بالمائة عن العام الماضي 2018م..متوقعاً في نهاية العام استقبال اكثر من 400 الف حاوية .