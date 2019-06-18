اجتماع بحضرموت يناقش جملة من الموضوعات المتعلقة بالأمن والشرطة

ترأس نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد غيثان سالم البحسني، صباح اليوم الثلاثاء في مقر القيادة العامة للأمن والشرطة، اجتماعاً لمدراء وقادة المصالح الأمنية، لمناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بالأمن والشرطة بالمحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، وقف الاجتماع على تقييم الخطة الأمنية ونتائجها والتي نفذتها الأجهزة الأمنية خلال شهر رمضان المبارك وإجازة العيد في مدينة المكلا ومدن ساحل حضرموت.

كما ناقش الاجتماع مسألة الدوام الرسمي والحفاظ على الانضباط والتواجد والعمل الميداني.

وخلال الاجتماع شدد العميد غيثان البحسني على ضرورة الالتزام بالطابور الصباحي لكل الأجهزة والمرافق والوحدات الأمنية ومراقبة تنفيذ التوجيهات ورفع الحس الأمني وتفعيل دور الضابط القيادي والحفاظ على الانجازات والمكتسبات الأمنية والوطنية.

وأكد العميد البحسني على ضرورة التنسيق بين الإدارات والمرافق الأمنية في كافة المديريات والالتزام بالتعليمات وترجمتها على أرض الواقع بسرعة قصوى لما من شأنه الحفاظ على الأمن والاستقرار الذي تشهده مديريات ساحل حضرموت خلال الفترة الراهنة.‎