باكريت يستقبل وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس جهاز محو الأمية

استقبل محافظ محافظة المهرة الشيخ راجح سعيد باكريت، اليوم، في مكتبه بديوان المحافظة، وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس جهاز محول الأمية بالجمهورية الأستاذ محمد حسين الحاج، ويرافقه مدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الأستاذ سمير مبخوت هراش، ومدير عام محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة الأستاذ مطران عوض حيمد، وأطّلع منهم على كيفية سير العملية الإمتحانية لشهادة الثانوية العامة في مراكز الإمتحانات في المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أشاد الوكيل الحاج بمستوى الإنضباط والتنظيم في مراكز الإمتحانات وإنسيابية سير العملية دونما أي عوائق تذكر.. مؤكداً أن هذه الأجواء الإيجابية تعكس حجم العمل الجاد والمتفاني الذي يبذله المختصون في القطاع التربوي بالمحافظة.

من جانبه رحب المحافظ باكريت بزيارة وكيل الوزارة إلى محافظة المهرة، مثمناً اهتمامهم بالعملية التعليمية شاكراً لهم كل ما تقدمه الوزارة في سبيل الارتقاء بالتعليم التربوي وتعليم الكبار في المحافظة وعموم الجمهورية.

وفي ختام الزيارة قدم وكيل الوزارة درعاً تذكارياً للمحافظ باكريت نظير دعمه اللا محود للتعليم ومساهماته الجليلة في استمرار عملية التدريس في مدارس المحافظة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها اليمن بسبب الإنقلاب الحوثي البغيض.