مواطنون يتخذون من إحدى مطاعم المكلا سوقا بديلا للقات

مطعم ألف ليلة وليلة بمدينة المكلا، هو مطعم شعبي له نكهته الفريد من نوعها يُلتمس جمال الحضارة من وجباته، وعبق الماضي من ملامحه وديكوراته البالية التي تضيف له رونقا جميلا يدفعك للدهشة والوقوف للتأمل.

أشهر ما تميز به هذا المطعم هو وجبة الأرز مع الدجاج بالصلصة أو مثلما تسمى محليا "بالحومر".

المطعم الشعبي بالمكلا اسمه مطعم ألف ليلة وليلة ، لكن الشباب غيروا أسمه الى "سوق القات".. وهكذا بدى للمتعاطين تسميته.

وأكد صاحب مطعم ألف ليلة وليلة لمراسل "الخليج 365"، أن حركة البيع والشراء لم تكن بهذه الكثافة قبل 3 أيام .. مشيرا إلى أن سبب ذلك يعود الى عدم تعاطي القات من قبل الكثيرين.

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جدير بالذكر أن مواطني حضرموت، بدأوا يعودون لروتين حياتهم الطبيعي قبل الإبتلاء بهذه النبته الخبية التي في الأصل يسميها البعض "شجرة الزقوم".

وبالرغم من عودة القات بشكل متقطع وبصعوبة بالغة وبسعر مرتفع يوم أمس الإثنين الى المكلا؛ إلا أن البعض وجد أول يوم جرى فيه منع القات سببا يستحق أن يكون بداية نهاية هذا البلاء.

ويناشد موقع "الخليج 365" الجهات المختصة والسلطة المحلية بحضرموت، بمنع دخول القات للمحافظة بشكل نهائي قاطع، أو تدريجيا من خلال رفع رسوم الضرائب بشكل تعسفي كأن تكون الضريبة 3 أضعافها نظيرتها في السابق.